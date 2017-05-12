Прокуратура АРК расследует дело о насильственном переселении крымчан

Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство и начала следствие по факту насильственного переселения жителей аннексированного Крыма за пределы полуострова. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F322288729&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Мы зарегистрировали, внесли в единый реестр досудебных расследований по статье 438 УК Украины факт демографической ситуации, происходящей на полуострове. Создаются немыслимые условия, когда наши граждане вынуждены переселяться для того, чтобы не потерять свою идентичность. Людей ставят в определенные рамки: либо принимаешь гражданство Российской Федерации, либо остаешься на территории Крыма, но лишаешься всех социальных и других прав, люди вынуждены покидать территорию Крыма», – подчеркнул Мамедов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».