Сирийская оппозиция сообщила о плане штурмовать Ар-Ракку в начале лета

Командиры повстанческих «Сирийских демократических сил», противостоящих и правительственным войскам Сирии, и экстремистской группировке «Исламское государство», заявили, что начнут наступление с целью освободить от экстремистов город Ар-Ракку в начале лета.

Один из них, Рожда Фелат, сказал, что наступление, скорее всего, начнется в июне.

Другой командир Абдул-Кадер Хевдели, выразил надежду, что тогда же удастся и войти в город, который сейчас боевики-экстремисты считают своей «столицей».

Он также добавил, что в ближайшее время ожидает поступления вооружений из США, которые пообещал Вашингтон.

Они выступили в городе Табка, что примерно в полусотне километров к западу от Эр-Ракки. Это город, который «Сирийские демократические силы» освободили от экстремистов в четверг, был важным пунктом поставки «столицы» боевиков, ныне уже находится в полуокружении оппозиционных сил.

В «Сирийских демократических силах» на севере Сирии, состоящих из представителей разных народов страны, ведущую роль играют «Отряды народной самообороны» сирийских курдов. Именно этим отрядам как наиболее боеспособным решили предоставить вооружение США для поддержки их борьбы против группировки «Исламское государство», в частности для освобождения Эр-Ракки. В Вашингтоне заявляли, что начнут предоставлять это оружие в ближайшее время – несмотря на резкие возражения соседней Турции, что называет отряды сирийских курдов «террористическими».