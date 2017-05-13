Прокурор АРК: в деле о депортации крымских татар проводится демографическая экспертиза

Расследование уголовного производства о депортации советскими властями крымских татар в мае 1944 года прокуратура АРК завершит в этом году. А сейчас в этом деле проводится демографическая экспертиза. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

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«Мы расследуем уголовное производство по факту насильственного переселения представителями органов государственной власти Советского Союза в мае-июле 1944 года, где более 255 тысяч представителей крымскотатарского народа с территории крымской автономной ССР были переселены в неприспособленные для проживания места», – рассказал Мамедов.

По словам прокурора, демографическая экспертиза проводится с целью установления количества выселенных людей.

«Дело, естественно, имеет свою специфику. Прежде всего то, что с того момента прошло 70 лет. Основные письменные документы оказались на территории других государств. Есть необходимость установления большого количества потерпевших и свидетелей. С целью установления количества выселенных людей в 1944 году, нами назначена демографическая экспертиза, я думаю, что в скором времени будет экспертиза завершена. В этом году мы это дело закончим», – подчеркнул Мамедов.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».