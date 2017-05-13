В Херсоне анонсируют семейный фестиваль ко Дню матери

В Херсоне в воскресенье, 14 мая, впервые пройдет семейный фестиваль. В его подготовке принимают участие и внутренне перемещенные лица, которые переселились в Херсонскую область. Об этом рассказала Крым.Реалии глава общественной организации «Громада UA» Наталья Шатилова.

По ее словам, фестиваль «Мамочка # Семья # Херсон # Украина» – социальный, волонтерский проект, посвященный Дню матери и Всемирному дню семьи.

В рамках фестиваля состоится показ фотовыставки «Семья. Династия», в создании которой приняла участие семейная пара журналистов-переселенцев – Ирина Паршина и Вячеслав Гусаков. Героями фотосессии стали 30 многодетных и приемных семей.

«Каждая семья – это свой маленький мир. Это непростая работа и очень ценный опыт», – прокомментировал свой проект Вячеслав Гусаков.

По данным организаторов, гостями и участниками события станут более пятидесяти многодетных семей, ветеранские организации, объединения людей с инвалидностью и семьи, которые переехали в Херсон из-за военных действий на Востоке Украины.

«У семей переселенцев, как и у многодетных семей схожие проблемы: это и материальные проблемы, и социальные. Мы занимаемся людьми, которые пытаются в Херсоне найти себя, потому что они потерял почву под ногами, работу. У нас в проекте участвуют переселенцы из Луганска. Мы активно приобщаем и приглашаем активно участвовать в наших мероприятиях, и в дальнейших проектах», – отметила Наталья Шатилова.

Фестиваль стартует 14 мая в 12.00 на площади возле ККЗ «Юбилейный» и будет включать в себя более двадцати локаций, где семьи смогут активно отдохнуть, получить полезную информацию или принять участие в конкурсах и викторинах.

Так, кроме фотовыставки, проведут концерт, мероприятия для детей, мастер-классы по пилатесу и флай-йоге, рисунках на асфальте и так далее.

Женщинам планируют дарить праздничные «Открытки Мамочкам», которые подготовили дети херсонских школ.

Самым ярким событием фестиваля, как ожидают организаторы, станет благотворительная акция «Танцуй с семьей или танцуют все!». Инициатор фестиваля общественная организация «Громада UA» вместе с ОО «Союз женщин Херсонщины» предложили регистрационный благотворительный взнос в 1 гривну для пошива новых ярких концертных костюмов воспитанникам школьной танцевальной студии «Гармония» Херсонской специальной общеобразовательной школы-интерната, в которой учатся и живут дети с недостатками слуха

В 14.00 в большом зале ККЗ «Юбилейный» пройдет торжественное подведение итогов всех конкурсов и акций, которые состоялись в рамках семейного фестиваля, а также концертная программа. Организатором семейного фестиваля является ОО «Громада UA».