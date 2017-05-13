В Херсонской области пройдут мероприятия памяти жертв геноцида крымских татар

В четверг, 18 мая, в Геническом районе Херсонской области, граничащей с Крымом, проведут ряд мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом Крым.Реалии сообщила замглавы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

По ее словам, в организации и подготовке акций принимают участие местная администрация и меджлисы крымских татар.

Накануне Дня памяти жертв депортации в образовательных учреждениях района пройдут тематические мероприятия: выставки, вечера памяти и так далее.

18 мая в 11.30 в селах и поселках компактного проживания крымских татар начнутся траурные митинги.

В 12.00 их участники присоединятся к проведению Всеукраинской акции «Скорбь и солидарность» – минуты молчания в сопровождении звуков клаксонов автомобилей, школьных звонков, и тому подобного.

Затем в 13.00 возле кинотеатра «Украина» в Геническе состоится траурный митинг.

А после этого участники траурных акций проведут автопробег из Геническа в Чонгар. И в 16.00 около КПВВ «Чонгар» также пройдет траурный митинг.

По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма – крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.