Адвокаты: у Трампа нет задолженностей перед Россией, «кроме ряда исключений»

Адвокаты президента США Дональда Трампа сообщили в письме, обнародованном в пятницу, что согласно налоговым декларациям за последние десять лет их клиент не имеет задолженностей перед российскими кредиторами и «кроме ряда исключений» не получал денег от источников в России.

Среди исключений – объект недвижимости площадью в 6200 квадратных метров, приобретенный Трампом во Флориде в 2005 году за 41 миллион долларов, и проданный три года спустя российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за 95 миллионов. Покупатель, приобретя особняк, пустил его под снос.

Еще одно исключение – 12,2 миллиона, которые Трамп заработал на организации в Москве в 2013 году конкурса «Мисс Вселенная». Какие-то доходы, пишут адвокаты, Трамп, вероятно, получил от гостей из России, которые останавливались в его гостиницах, играли на принадлежащих ему гольфовых полях или покупали его брендовые товары, такие, как галстуки и вина.

Не имея доступа к налоговым декларациям Трампа, журналисты не могут подтвердить достоверность представленной адвокатами информации. Кроме того, адвокаты не конкретизировали понятие «российские источники», ибо многие фирмы, принадлежащие гражданам РФ, в своих операциях за границей пользуются филиалами, «прописанными» на Кипре или на Британских Виргинских островах.

Адвокаты, написавшие письмо, которое было передано сенатору Линдси Грэму, расследующему финансовые сделки Трампа, работают в фирме Morgan Lewis & Bockius, чье отделение в Москве имеет высокую репутацию среди западных бизнесменов.