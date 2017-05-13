Пчеловод: заморозки не нанесли повсеместного урона урожаю плодовых деревьев в Крыму

Крымский пчеловод Прохор Буркальцев считает, что весенние заморозки не нанесли повсеместного урона урожайности плодовых деревьев в аннексированном Крыму.

«Уверен, что в Крыму везде по-разному. Например, у меня дома, в поселке Зуя Белогорского района все деревья будут с плодами. А на пасеке, 8 км от дома, в селе Курортное Белогорского района подмерзли абрикосы, черешня и вишня из косточковых. Урожай будет, но очень маленький. А из семечковых там же пострадала немного груша», – сказал он в комментарии Крым.Реалии.

Заморозки до -6 градусов по Цельсию привели к частичному повреждению цветочных почек абрикоса, раннего персика и ранней черешни от 10 до 30%, иногда до 60%, признают в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма.

«Пострадали косточковые – прежде всего, черешня, персик, алыча – деревья как раз цвели. По нашим подсчетам, потери составят 20-30%, что для Крыма не критично», – подтверждают в Крымской опытной станции садоводства, которая в 2015 году стала отделением Никитского ботанического сада.

Кандидат биологических наук Института садоводства НААН Украины Олег Китаев считает, что под погодным ударом в Крыму может оказаться до половины урожая косточковых.

Специалисты разделяют частные огороды и агропромышленные предприятия, говорят, что пострадают малые хозяйства, а в бизнесе ко встрече подобных природных явлений готовятся заранее.

Эта крымская весна была не самой холодной за историю наблюдений. Поздние заморозки на полуострове произошли в мае 90-го года. А по всей территории Украины, по данным Укргидрометцентра с 1891 года (тогда начато наблюдение), самый холодный апрель был в 1929 году – среднемесячная температура тогда составила 3,2 градуса