Воды в северном Крыму осталось на два года – Министр промполитики полуострова

Запасы пресной воды в северном Крыму позволят работать химическим предприятиям ближайшие два года – после этого заводы могут остановиться. Об этом рассказал подконтрольный Кремлю министр промышленной политики Андрей Васюта на заседании коллегии ведомства в «Крымском содовом заводе».

«Ресурс водозаборных скважин через полтора-два года будет полностью исчерпан, что может теоретически привести к остановке производства на химических предприятиях. И я не вижу даже смысла говорить о тех катастрофических последствиях, которые (эта остановка) может повлечь для северного Крыма», – цитирует Васюту провластный крымский ресурс «Крыминформ».

По словам министра, существует четыре варианта решения проблемы: бурение новых артезианских скважин, строительство опреснительной станции, поставка воды с территории материковой России или возобновление работы Северо-Крымского канала. Два последних варианта российские власти Крыма считают «маловероятными».

«Что же касается опреснительной установки: на мой взгляд, мы все равно вынуждены были бы к этому прийти в ближайшее время. Но этот вариант является не самым дешевым: в пределах 40-50 млрд рублей (18-24 млрд гривен – КР)», – цитирует Васюту севастопольский сайт «Примечания».

После аннексии полуострова Россией весной 2014 года власти Украины приняли решение перекрыть Северо-Крымского канал. Сначала поставки воды через канал были сокращены, а в мае 2014 года канал был перекрыт дамбой.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».