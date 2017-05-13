ГПУ: суд избрал меру пресечения заместителю мэра Харькова Кернеса

Апелляционный суд Киева применил в отношении заместителя городского головы Харькова Геннадия Кернеса меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в размере 30 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенных уголовных преступлений и всех причастных к их совершению лиц.

В марте заместителю городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество», «злоупотребление властью или служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

По данным Генпрокуратуры, должностные лица Харьковского горсовета путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих документов и незаконно присвоили земельные участки территориальной громады Харькова общей площадью более 650 гектаров стоимостью более 4 миллиардов гривен.

«Указанное лицо (заместитель городского головы Харькова – КР), действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами способствовало овладению земельными участками на территории Харькова общей площадью более 25 гектаров, чем вызвало убытки территориальной общине Харькова на общую сумму почти 129 миллиона гривен» , – говорится в сообщении.

В прокуратуре не уточняют фамилии чиновника, однако заместителем городского головы Харькова по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных вопросов является Татьяна Овинникова.