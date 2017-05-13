Президент Южной Кореи призвал Путина «сыграть роль в урегулировании напряженности с Северной Кореей»

Недавно избранный президент Южной Кореи Мун Чже Ин призвал президента России Владимира Путина сыграть «конструктивную роль» в урегулировании напряженности с Северной Кореей в связи с угрозами применения ядерного оружия.

12 мая администрация Муна сообщила, что южнокорейский лидер провел с президентом Путиным телефонный разговор, продолжавшийся 20 минут. Речь шла о том, что решение проблемы сдерживания ядерной угрозы со стороны Северной Кореи будет способствовать увеличению сотрудничество между Сеулом и Москвой.

«Мы надеемся, что Россия сыграет конструктивную роль в том, чтобы Северная Корея прекратила ядерные провокации и пошла путем денуклеаризации», – сказал Мун Путину.

В заявлении президента Южной Кореи также говорится, что, по словам Муна, Россия готова сыграть «продуктивную» роль в ослаблении напряженности. В кратком заявлении Кремля говорится, что Путин подчеркнул «важность поиска путей политического и дипломатического решения кризиса».

Мун сказал, что хотел бы оживить шестисторонние переговоры, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи с участием США, Китая, Японии, России и обе Кореи. Переговоры были прерваны в 2008 году после того, как Северная Корея произвела запуск ракеты. Пресс-служба президента Республики Корея сообщила, что Мун выразил Путину надежду, что обе страны смогут сотрудничать в развитии Восточной Азии, включая продление газопровода из Сибири в Южную Корею.

Путин сказал, что готов помочь во всех вопросах, которые они обсуждали, и оба лидера пригласили друг друга совершить государственные визиты, информирует Кремль и корейский Голубой дом.

Мун сообщил, что в ближайшее время направит спецпосланника в Россию. Лидеры двух стран планируют встретиться на встрече в верхах Группы 20 в Германии в июле. Ранее 12 мая Мун беседовал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель, и также попросил их о помощи в сдерживании ядерной программы Северной Кореи. Он также сказал председателю КНР Си Цзиньпину 11 мая, что решение вопроса Северной Кореи «должно быть всеобъемлющим и последовательным, причем давление и санкции должны применяться параллельно с переговорами».

Хотя Соединенные Штаты являются самым крупным союзником Южной Кореи, Госдепартамент США заявил, что Вашингтон открыт для переговоров с Северной Кореей только в том случае, если Пхеньян «прекратит все свои незаконные действия и агрессивное поведение в регионе».