Украина получила от ЕС 10 миллионов евро на поддержку реформы госуправления

Украина получила от Евросоюза 10 миллионов евро на поддержку реформы госуправления, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам. Работать над совершенствованием структур, создавая новые мощные подразделения по стратегическому планированию и анализу политик. Министерства должны быть современными и эффективными», – написал на своей странице в Фейсбуке министр Кабинета министров Александр Саенко.

В декабре прошлого года Украина и Евросоюз подписали соглашение, предусматривающее безвозвратную финансовую помощь Киеву в размере 104 миллиона евро на поддержку реформы системы государственного управления, реализация которой рассчитана на 5 лет.

В июне 2016 года Кабмин утвердил стратегию реформирования государственного управления на 2016-2020 годы, которая, в частности, предусматривает создание должностей специалистов по вопросам реформ в министерствах, пересмотр функций министерств и оптимизацию их структуры, внедрение системы электронного управления.