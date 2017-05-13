В Киеве в субботу состоится финал «Евровидения-2017»

В Киеве в субботу вечером состоится финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2017». В нем примут участие представители 26 стран. Среди них – финалисты полуфиналов 9 и 11 мая, Украина, принимающая конкурс в этом году, а также так называемая «Большая пятерка» – Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, которые являются основателями конкурса и проходят в финал автоматически.

Россия в этом году не участвует в «Евровидении». Украинские власти запретили певице Юлии Самойловой въезд в страну из-за того, что девушка в 2015 году выступала в аннексированном Россией Крыму, нарушив тем самым украинское законодательство.

Организаторы «Евровидения» предложили России организовать дистанционное выступление Самойловой либо прислать на конкурс другого участника. Оба варианта Москва отвергла, а российский «Первый канал» отказался от трансляции мероприятия.

При этом украинские власти допустили до конкурса россиянина Кристиана Костова, который представляет Болгарию. Молодой человек также выступал в Крыму, но в пограничной службе Украины заявили, что тогда он был несовершеннолетним и не мог принимать самостоятельных решений.