Крымский.Пармезан: Севастополь без земли, полуостров без истории, а крымчане с «Победовидением»

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 13 мая Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Как в Севастополе за один день потерять приобретенный участок земли, почему исторические памятники на полуострове перемалывают в песок и щебень на продажу, и как в Крыму импортозамещают «Евровидение»? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.