В Крыму завод «Титан» свяжут с Армянском железнодорожной веткой

В аннексированном Крыму появится прямое железнодорожное сообщение между заводом «Титан» и станцией в Армянске. Новая ветка станет альтернативой имеющемуся пути, который проходит через материковую Украину.

Об этом 13 мая сообщает провластный крымский ресурс «Крыминформ» со ссылкой на главу Министерства промышленной политики подконтрольного Кремлю правительства Крыма Андрея Васюту.

«Длина пути будет в пределах 5,5-6 километров. Сегодня, с учетом того, что железнодорожное сообщение с Украиной закрыто, и когда оно будет открыто – неизвестно, в качестве временной схемы нам удалось договориться, что мы сделаем более короткое присоединение и, стало быть, более недорогое для завода решение», – рассказал Васюта изданию.

Министр промполитики отметил, что железнодорожное сообщение заводу необходимо для доставки грузов.

26 марта 2014 года сообщалось о том, что подконтрольный Кремлю крымский парламент создал госпредприятие «Крымская железная дорога». В его управление перешло имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова.

Созданы три межотраслевых предприятия промышленного железнодорожного транспорта – Симферопольское, Джанкойское и Красноперекопское. В их состав была включена собственность одноименных филиалов «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта».

О прекращении пассажирских и грузовых перевозок в аннексированный Крым «Укрзализныця» заявила в декабре 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».