МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в ДТП в Турции

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют, есть ли украинцы среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Турции.

«Консул Украины проверяет, нет ли среди пострадавших в ДТП в Турции граждане Украины», – говорится в сообщении консульской службы МИД в Твиттере.

Как сообщают местные СМИ, сегодня в турецкой провинции Мугла перевернулся автобус с туристами, в результате ДТП погибли 20 человек, 11 были травмированы. По предварительным данным, причина аварии – водитель потерял управление автобусом на опасном повороте горной трассы, в результате чего транспортное средство перевернулось.