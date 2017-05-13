В Севастополе молились за моряков российского Черноморского флота

В аннексированном Севастополе 13 мая отмечают 234-ю годовщину со дня основания Черноморского флота России. Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях. Затем в храме Архистратига Михаила состоялся молебен «во славу моряков флота». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«У памятника основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II прошел митинг, в котором приняли участие командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены Военного совета флота, руководство Республики Крым и города-героя Севастополя, представители общественных организаций, духовенство», – сказано в сообщении.

Участники митинга возложили к памятнику российской императрице венок и цветы. Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула российского Черноморского флота.

Служащие российского Черноморского флота также возложили цветы к нескольким памятным знакам, в частности – командующим и адмиралам флота.

В пресс-службе добавили, что в севастопольском Доме офицеров флота запланирован праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, а на эстраде Приморского бульвара выступит военный оркестр оркестра центра обеспечения управления Черноморского флота.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».