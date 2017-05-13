Международный уголовный суд в Гааге определил график дальнейших процедур по делу «Украина против Российской Федерации», сообщает МИД Украины.

«12 мая в Гааге состоялось совещание делегаций сторон по делу «Украина против Российской Федерации» в Международном суде ООН под председательством Председателя Суда Ронни Абрахама, по результатам которого определен график дальнейших процедур по делу. Украина должна подать свой письменный меморандум до 12 июня 2018 года, Российская Федерация свой контр-меморандум – до 12 июля 2019 года», – говорится в заявлении министерства.

Иск Украины был подан 16 января 2017 года, а первые слушания в Международном суде (Гаага, Нидерланды) – главном судебном органе ООН – прошли 6-9 марта.

Украина судится против России по двум конвенциям: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 апреля Международный суд удовлетворил запрос Украины о введении временных мер по аннексированному Крыму (в частности, Россия должна отменить запрет Меджлиса и разрешить обучение на полуострове на украинском языке), но не удовлетворил по Донбассу. В то же время суд принял к рассмотрению оба производства.

После российской аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 тысяч человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».