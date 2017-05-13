Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов накануне, 12 мая, побывал с рабочим визитом в Керчи. Во время посещения пляжа в поселке Героевка он возмутился при виде мусорных урн, окрашенных в цвета национального флага Украины. За желто-синие урны Аксенов пригрозил местным чиновникам штрафом.

Видео осмотра опубликовало местное издание kerch.fm.

«Видели урны антигосударственного цвета? За это должен быть 5 млн рублей (2,3 млн грн – КР) штраф. За нарушение экологии и оскорбление эстетики», – заявил Аксенов окружавшим его чиновникам.

В начале апреля спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов на открытии заведения быстрого питания «Мир Бургер» в Симферополе потребовал убрать «остатки Украины», имея ввиду плакаты, которые сохранились от ресторана McDonald's, закрытого после аннексии Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».