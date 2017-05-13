Забытая победа: поход Болбочана на Крым. Часть 6

Поход украинских войск на Крым в апреле 1918 года – одна из самых выдающихся операций Украинской революции. К ее 99-летию программа «Крымские истории» предлагает вашему вниманию цикл «Забытая победа». В этот раз речь пойдет о штурме Перекопа.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко. Время эфира: 18:50 – 19:00. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.