В России в министерстве внутренних дел республики Чечни на Северном Кавказе заявили, что в правоохранительные органы республики не поступали данные о преследовании гомосексуалистов на ее территории.

Глава местного МВД Руслан Алханов, которого цитируют агентства, заявил, что утверждение о задержании более 160 мужчин и убийстве 50 из них «не имеет под собой никакой почвы и является надуманным».

По его словам, также никто не обращался на «телефон доверия».

Он назвал сообщения средств массовой информации и правозащитников о преследовании геев в Чечне попыткой дискредитировать республику в глазах общественности.

Ранее в Москве Басманный суд отказался рассматривать жалобу издания «Новая газета» на бездействие главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина после сообщений о задержании и убийствах гомосексуалистов в Чечне.

В начале мая глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что «в чеченском обществе нет самого явления, которое называют нетрадиционной ориентацией».

Еще ранее президент России Владимир Путин обещал поддержать расследование информации о преследовании геев в Чечне.

«Новая газета» в конце апреля обратилась в суд из-за того, что Следственный комитет России не осуществил проверки информации об убийствах и преследовании геев на Северном Кавказе, которую это издание обнародовало в начале апреля. Тогда власти Чечни обвинили газету в клевете, в редакцию поступили угрозы.

Правозащитники, а также ряд западных стран требуют от российских властей тщательно изучить сообщения о преследовании геев на территории Чечни.