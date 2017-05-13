В столице Турции Анкаре в субботу, 13 мая, прошел митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Активисты с крымскотатарскими национальными флагами вышли днем центральную площадь Анкары Анадолу.

Со сцены к участникам мероприятия обратился глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Имел честь выступить на митинге в Анкаре, приуроченном ко Дню депортации крымских татар. Выражаю сочувствие и солидарность с несокрушимым крымскотатарским народом», – написал Сибига в Твиттере.

Видео выступления украинского дипломата опубликовала пресс-служба Посольства Украины в Турции.

14 мая 2016 года на центральной площади Анкары – Анадолу – также проходил митинг в память о жертвах депортации крымских татар 1944 года.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».