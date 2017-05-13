В Москве на Красной площади российская полиция задержала в субботу, 13 мая, двух активистов из Татарстана, которые собирались вручить президенту России Владимиру Путину икону Казанской Божьей Матери. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Иван Климов и Дмитрий Бердников рассказали порталу, что представляют движение обманутых дольщиков обанкротившегося «Татфондбанка» и хотели попросить российского президента обратить внимание на их проблемы. Бердникова, развернувшего плакат с обращением к Путину, задержали за пикет, а Климова – за съемку на Красной площади.

Накануне, 12 мая, на Красной площади в Москве задержали шестерых вкладчиков «Татфондбанка», которые вышли к Казанскому собору с иконами и плакатами.

Один из крупнейших банков Татарстана «Татфондбанк» лишился лицензии в марте, а в апреле был признан банкротом. Стоимость имущества банка оказалась на 118 миллиардов рублей меньше его обязательств перед кредиторами. По разным оценкам, в результате банкротства пострадали до 300 тысяч человек. Клиенты банка неоднократно проводили акции протеста, требуя вернуть им деньги.