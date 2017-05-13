В Пирогово отпразднуют крымскотатарский праздник Хыдырлез

Национальный крымскотатарский праздник Хыдырлез отметят в Киеве в воскресенье, 14 мая. Праздничные мероприятия будут проходить с 10:00 по 19:00 в Музее национальной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

«Крымские татары Киева встретятся, чтобы в большом домашнем кругу вспомнить традиции, вдоволь насладиться своей музыкой, получить заряд позитива от общения с земляками», – говорится в описании мероприятия на Фейсбуке.

Как сообщают организаторы, в рамках празднования Хыдырлеза запланированы выступления крымскотатарских исполнителей и музыкальных коллективов, мастер-классы по крымскотатарской национальной вышивке и росписи хной, благотворительная акция в поддержку детей политзаключенных из Крыма «Рука помощи», соревнования по бурьбе куреш и другое.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».