Глава комитета российской Госдумы по спорту стал «звездным вожатым» в «Артеке»

Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев побывал в детском центре «Артек» в аннексированном Крыму и стал там «звездным вожатым». Об этом сообщает пресс-служба лагеря.

«Звездным вожатым Михаил Дегтярев, как говорят в «Артеке», вышел поработать на морской отряд детского лагеря «Речной». В это утро у ребят была необычная зарядка, новый вожатый Михаил предложил свой комплекс упражнений, который ребята теперь решили выполнять постоянно. После артековского завтрака состоялась встреча «Вопросы взрослому», – говорится в сообщении.

В 2015 году депутат российской Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев обращался в Генпрокуратуру России с просьбой проверить публикацию Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» за совет российским туристам запрашивать разрешение украинских властей на посещение Крыма. Дегтярев тогда объяснил свое обращение тем, что информация, распространенная организацией, причинила ущерб «не только ряду туристических организаций, но и национальной безопасности страны».

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.