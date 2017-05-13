Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что отменил планируемое ранее посещение финала «Евровидения-2017» из-за гибели четырех человек в результате обстрела Авдеевки.

«Евровидение» – очень важное для Украины событие. Мы планировали вместе с Мариной (женой президента – КР) присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале «Евровидения», – сообщается на странице главы государства в Фейсбуке.

За несколько часов до этого Порошенко сообщал, что вместе с женой пригласил на финал «Евровидения-2017» воинов, находящихся в военном госпитале, чтобы «вместе болеть за Украину» на международном песенном конкурсе, финал которого проходит в Киеве в субботу вечером и в ночь на воскресенье 14 мая.

Ранее в субботу в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в Авдеевке, которая расположена вблизи линии фронта в Донецкой области, четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны совместных российско-сепаратистских сил. По сообщению, снаряд попал во двор дома, на котором были его владельцы и их гости. Три женщины и один мужчина погибли на месте от осколочных ранений, еще одного жителя доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Чудом не пострадали двое детей, которые тоже были неподалеку от эпицентра взрыва. Сейчас на месте работает полиция. Личности погибших уточняются. Следственно-оперативная группа документирует последствия артудара. Дети, которые остались сиротами, под защитой полицейских», – говорилось в сообщении.

В полиции Донецкой области добавили, что дети, о которых идет речь, – две девочки в возрасте 6 и 7 лет.

Информацию о гибели четырех мирных жителей и тяжелых ранениях еще одного в Авдеевке подтвердили и в пресс-центре штаба антитеррористической операции. По данным военных, по жилому сектору Авдеевки с оккупированной территории в 19:15 было применено артиллерийское оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Окрестности Авдеевки уже длительное время являются местом ожесточенных боев. Город нередко страдает от обстрелов с оккупированных территорий, там уже не раз гибли мирные жители.