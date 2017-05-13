В Киеве проходит финал «Евровидения-2017»

В Киеве проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

В нем принимают участие 26 исполнителей: по 10 лучших из двух полуфиналов, представители так называемой «большой пятерки» стран, которые делают наибольшие финансовые взносы в казну организатора конкурса, Европейского вещательного союза, и всегда попадают сразу в финал, – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции, а также Украины, которая как победитель прошлогоднего конкурса тоже автоматически выходит в финал.

Украину на конкурсе «Евровидение» представляет группа О.Тorvald с песней Time.

Всего в финале участвуют Израиль, Польша, Беларусь, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Великобритания, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария и Франция.

Главным претендентом на победу на данный момент считают исполнителя из Португалии Сальвадора Собрала, за ним, по данным букмекеров, идут представители Италии Франческо Габбана и Болгарии Кристиан Костов.