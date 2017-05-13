В севастопольском МЧС предупредили о наказании за разжигание костров

В севастопольском управлении МЧС России напоминают о введенном в городе запрете на разведение костров, выжигание травы и сжигание мусора. Такое распоряжение принял 4 мая российский и. о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в связи с ростом количества пожаров и прогнозами повышенной пожарной опасности на территории региона.

«Это ограничение продлится до наступления устойчивой дождливой осенней погоды. А пока на улице пожароопасный период, службы города будут усиливать меры пожарной безопасности. За соблюдением таких норм будет следить Управление МВД России совместно со специалистами Главного управления МЧС России по г. Севастополю», – говорится в сообщении ведомства.

В севастопольском главке МЧС России также предупредили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности. В частности, в ведомстве напомнили, что «нельзя бросать окурки и горящие спички, вытряхивать золу из трубок. Запрещается использовать пиротехнику и стрелять из огнестрельного оружия. Нельзя оставлять в лесах пропитанный и промасленный горючими веществами материал. Запрещается заправлять баки топливом и оставлять на открытом пространстве стеклянные бутылки, их осколки и другой мусор».

По данным крымского Гидрометцентра, 13-14 мая в аннексированном Крыму сохранится высокая пожарная опасность, в центральных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность.