Под Евпаторией вместо бара обещают построить детскую парусную школу

На пляже в поселке Заозерное под Евпаторией построят детский парусный центр. Хотя ранее на этом месте евпаторийские власти решили согласовать размещение бара. Об этом сообщает пресс-служба Федерации парусного спорта аннексированного Крыма.

«Мы много раз встречались с властями города, а также с бизнесменом. В итоге пришли к разумному соглашению. Было принято решение – разместить на участке пляжа детский парусный центр… Это будет взаимовыгодное сотрудничество, спортсмены получат тренировочною базу и школу, а бизнесмен сможет на своем участке пляжа поставить навесы для отдыха, а так же прокат гидроциклов и «бананов», – заявил подконтрольный России президент Федерации Алексей Андруцкий.

Планируется, что в новой парусной школе можно будет обучать детей управлению парусной доской на подводном крыле, добавили в пресс-службе организации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».