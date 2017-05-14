На фрегате «Гетман Сагайдачный» проходят плановые доковые работы, которые начались в марте этого года. Однако уже в ближайшее время флагман украинских ВМС сможет продолжить выполнение задач по назначению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Как сообщил журналистам старший помощник командира фрегата «Гетман Сагайдачный» капитан 3 ранга Алексей Корецкий, в ходе ремонта проводятся, прежде всего, действия, которые возможны во время пребывания корабля в сухом доке. Среди основных мероприятий – замена донно-бортовой арматуры, осуществления очистки и окраски корпуса корабля, обзор винто-рулевого устройства и тому подобное», – сказано в сообщении.

Ремонт военного корабля проводит ЧАО «ИСРЗ», уточнили в ведомстве.

«Гетман Сагайдачный» был построен в 1993 году на заводе «Залив» в Крыму. Фрегат участвовал в многочисленных операциях, многонациональных военно-морских учениях, дальних походах. В активе корабля – выполнение задач антитеррористических и антипиратских операций «Активные усилия», «Океанский щит», «Аталанта», международных учений серии «Кооператив партнер», «Си Бриз», посещение с визитами портов Болгарии, Великобритании, Италии, государства Израиль, ОАЭ, США, Турции, Португалии, Франции и других стран.

В сентябре 2015 года тогда еще премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил безотлагательно разработать проект по модернизации флагмана украинского флота – фрегата «Гетман Сагайдачный».

США также заявляли о готовности передать новое и модернизированное техническое оснащение от американских ВМС для флагмана украинских ВМС.

После аннексии Крыма в 2014 году Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе. Военные корабли также базируются в Николаеве, Очакове.