В Москве запланировали митинг против сноса «хрущевок»

В Москве на 14 мая запланирован митинг против сноса «хрущевок». Он согласован с местными властями и пройдет на проспекте академика Сахарова. Разрешенное количество участников акции – 5 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с президентом России Владимиром Путиным программу так называемой реновации – сноса пятиэтажных домов («хрущевок»), которые в мэрии считают «аварийными». Программа расселения вызвала недовольство жителей города.

Несмотря на это, Собянин уже выделил на реновацию почти 100 миллиардов рублей. Власти столицы также разработали законопроект, который не позволит оспорить снос дома в суде, если большинство жильцов поддержат такое решение.

В настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Первое чтение документ прошел. Второе чтение Собянин призвал временно отложить. При этом он выразил уверенность, что закон будет принят.

В субботу Собянин внес в Мосгордуму законопроект о гарантиях жителям сносимых пятиэтажек. Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона.