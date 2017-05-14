Россельхознадзор не пропустил в Крым около 60 кг сала

За минувшую неделю подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на полуостров с материковой части Украины около 220 кг продуктов из них 60 кг сала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 25,2 кг свинины, 59,2 кг сала, 58,9 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 32,3 кг мяса птицы, 4,1 кг готовой молочной продукции, 4,5 кг рыбной продукции и морепродуктов, 8,5 кг крольчатины, 5 кг говядины, 22,7 кг баранины, 1038 яиц», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, также на территорию аннексированного Крыма не пропустили 8 собак, 4 котов, 1 попугая карела.

В ведомстве добавили, что продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины.

По статистике Россельхознадзора Крыма, с начала 2017 года на территорию материковой Украины возвращено 2227 кг, 3294 штук и 383 пакета «подкарантинной продукции», выявленной инспекторами в ручной клади и багаже пассажиров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.