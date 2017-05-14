Глава администрации Армянска недоволен санитарным состоянием города

Подконтрольный Кремлю глава администрации Армянска Василий Телиженко произвел осмотр городских территорий и, как отмечают в пресс-службе, остался недоволен санитарным состоянием города.

«На сегодняшний день состояние закрепленных за коммунальными предприятиями территорий оцениваю, как неудовлетворительное, поскольку половина территорий не приведены в соответствующее состояние. Протокольные поручения службам даны. Очередной объезд состоится через две недели. За не выполнение протокольных поручений к руководителям предприятий будут применены соответствующие меры», – констатировал Телиженко.

Как отметили в пресс-службе администрации, на выполнение всех работ по благоустройству дали срок – две недели.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».