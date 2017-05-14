Россия и Китай выразили обеспокоенность из-за нового ракетного испытания в КНДР

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выразили обеспокоенность из-за роста напряженности на Корейском полуострове после того, как Северная Корея 14 мая запустила баллистическую ракету. Об этом за кулисами визита Путина в Пекин заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры двух стран «обсудили ситуацию на Корейском полуострове в деталях» и «обе стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности».

По данным властей Южной Кореи и Японии, запущенная военными КНДР баллистическая ракета преодолела более 700 километров за полчаса и достигла высоты более две тысячи километров, прежде чем упасть в Японском море.

Белый дом ранее обнародовал заявление, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп «не может себе представить, что Россия довольна» последним ракетным испытанием Северной Кореи.

«С ракетой, которая упала так близко к российской территории, ближе к России, чем к Японии, президент не может себе представить, что Россия довольна», – говорится в заявлении Белого дома, который также призвал к «более жестким санкциям» к Пхеньяну.

Китай призвал к «сдержанности», предупредив об опасности эскалации напряженности в регионе.

Ядерная программа и баллистические испытания в КНДР запрещены ООН.