В Крыму расширилась зона карантина по африканской чуме свиней. Соответствующие указы подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова опубликованы на портале правительства полуострова.

Согласно документам, в зону карантина попали окрестности села Межгорье Зеленогорского сельского поселения Белогорского района, а такжее три территории под Судаком – объект в 3 км северо-западнее села Громовка, в 2,5 км северо-западнее села Громовка и в 1,5 км северо-западнее Судака.

Кроме того, карантин расширился на территорию Симферопольского района.

Согласно указам, на период ограничительных мероприятий запрещено посещение инфицированных объектов посторонними лицами, кроме специалистов ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированного объекта. Помимо того, на опасные территории запрещен въезд и выезд с них транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней, а также запрещена охота и заготовка мяса дикого кабана.

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием ЧС на полуострове готовится передел рынка.

4 марта сообщалось, что в Крыму планируют организовать и провести изъятие свиней на территории очага заболевания африканской чумой.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.