ЕС критикует решение Азербайджана блокировать независимые сайты

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Коциянчич осудила решение суда в Азербайджане заблокировать пять интернет-ресурсов, среди которых и сайт азербайджанской службы Радио Свобода.

Решение суда «не соответствует потребности иметь свободные, разнообразные и независимые средства массовой информации в современных и демократических обществах», – говорится в обнародованном 14 мая заявлении.

Базирующаяся в США правозащитная организация Freedom House также осудила решение суда.

«Запретив независимые сайты, азербайджанское правительство опровергло наиболее часто используемый аргумент президента Ильгама Алиева, что Азербайджан имеет свободу в интернете», – отметил вице-президент по международным программам Freedom House Роберт Герман в заявлении, датированном 12 мая.

Сабаильский районный суд Баку 12 мая принял решение, что должн быть удовлетворен иск азербайджанского министерства транспорта, связи и высоких технологий по блокированию доступа к интернет-сайтам.

Корпорация RFE/RL, частью которой является азербайджанская редакция Радио Свобода, заявила, что будет обжаловать это решение. RFE/RL считает такие действия «новой вопиющей попыткой» заставить замолчать журналистов в Азербайджане. Постановление касается также оппозиционной газеты Azadliq, телевидения Meydan TV и двух других интернет-телеканалов.

Министерство ограничило доступ к этим сайтам с 27 марта по поручению Генеральной прокуратуры страны. Власти утверждают, что эти ресурсы «ставят под угрозу» национальную безопасность Азербайджана.