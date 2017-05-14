В России повысили минимальную цену на крепкий алкоголь

В России с 13 мая увеличивается минимальная цена на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ Министерства финансов России был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая.

Согласно документу, розничная цена бутылка водки теперь не может быть менее 205 рублей (около 94 гривен – КР), что на 8% больше предыдущей нижней границы. Изменятся минимальные оптовая и производительские цены 178 (81 гривна – КР) и 173 рубля (79 гривен – КР) соответственно.

Приказ Минфина также изменит цены на коньяк: минимальная розничная цена за бутылку 0,5 литра вырастет на 15,2% – до 371 рубля (около 170 гривен – КР). У производителя она должна стоить не менее 314 рублей (144 гривны – КР), что на 25,6% больше. Оптовая цена увеличится на 23,3%, до 323 рублей (148 гривен – КР).

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством. С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.