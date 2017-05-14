В мире ищут инициаторов кибератаки, которая поразила компьютеры в 100 странах

Силы безопасности во всем мире ищут инициаторов глобальной кибератаки, которая поразила компьютеры в 100 странах. Компании многих стран 13 мая объявили, что укрепили свою защиту, но эксперты по кибербезопасности предполагают, что уменьшение активности киберпреступников может быть временным.

Темп атак со стороны авторов вируса, который имеет несколько названий (в частности, WannaCry) замедлился поздно вечером 12 мая – после того, как заблокированными оказались по крайней мере 100 000 компьютеров. Злоумышленники требовали от владельцев компьютеров заплатить от 300 до 600 долларов в виртуальной валюте биткойн, чтобы снова получить доступ к зашифрованным данным.

«Это поставлено на паузу, но это произойдет снова», – сказал информагентству Reuters руководитель по кибербезопасности фирмы Claroty Патрик Макбрайд.

«Недавний приступ имеет беспрецедентный уровень и требует комплексного международного расследования для выявления виновных», – сообщило европейское полицейское агентство «Европол».

Украина, а также Россия и Тайвань оказались среди стран, которые серьезно пораженны новой разновидностью вируса, блокирующего доступ к файлам компьютера и требующего выкуп за разблокировку, сообщила вечером в пятницу компания компьютерной безопасности Avast.

В России в интернете и соцсетях сообщают о поражении, в частности, внутренних компьютерных сетей Министерства иностранных дел и компании мобильной связи «МегаФон», салоны которой пораженны по всей России, а также о кибернападение на внутренние сети Министерства внутренних дел и Следственного комитета России. Официально эти сообщения не подтверждены.

Именно эта программа, названная WanaCrypt0r 2.0, поразила в пятницу и компьютерные системы во многих других странах, но в меньшей степени. Сообщалось, в частности, о выходе из строя компьютерных сетей медицинских организаций из состава Национальной системы здравоохранения в Великобритании и компании-гиганта в области связи Telefónica в Испании.

Специалисты по компьютерной безопасности советуют установить последние обновления операционных систем и защитных программ.