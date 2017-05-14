Эмманюэль Макрон занял пост президента Франции

Новый президент Франции Эмманюэль Макрон принес присягу на церемонии в Елисейском дворце в Париже 14 мая. Перед этим он провел совещание со своим предшественником на посту, социалистом Франсуа Олландом.

39-летний Макрон является самым молодым в истории президентом Франции. Он был министром экономики и банкиром, который никогда не занимал выборных должностей. Перед ним возникают сложные проблемы – высокий уровень безработицы, борьба с поддерживаемым исламистами насилием и тому подобное.

На выборах во втором туре 7 мая Макрона, набрав 66% голосов, победил лидера ультраправых Марин Ле Пен. Сейчас опросы показывают, что его движение La Republique En Marche («Республика, вперед!») имеет высокие шансы выиграть запланированые на 11 и 18 июня выборы в Сенат Франции. Пропрезидентская сила несколько опережает партию «Республиканцев» и ультраправый «Национальный фронт».