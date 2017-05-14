Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Эмманюэль Макрон занял пост президента Франции

Церемония передачи власти от Франсуа Олланда (п) Эмманюэлю Макрону, Париж, 14 мая 2017 год

Новый президент Франции Эмманюэль Макрон принес присягу на церемонии в Елисейском дворце в Париже 14 мая. Перед этим он провел совещание со своим предшественником на посту, социалистом Франсуа Олландом.

39-летний Макрон является самым молодым в истории президентом Франции. Он был министром экономики и банкиром, который никогда не занимал выборных должностей. Перед ним возникают сложные проблемы – высокий уровень безработицы, борьба с поддерживаемым исламистами насилием и тому подобное.

На выборах во втором туре 7 мая Макрона, набрав 66% голосов, победил лидера ультраправых Марин Ле Пен. Сейчас опросы показывают, что его движение La Republique En Marche («Республика, вперед!») имеет высокие шансы выиграть запланированые на 11 и 18 июня выборы в Сенат Франции. Пропрезидентская сила несколько опережает партию «Республиканцев» и ультраправый «Национальный фронт».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG