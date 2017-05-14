Минобороны России: запуск ракеты Северной Кореей не представлял угрозы

Российская система предупреждения о ракетном нападении обнаружила пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи около 23:30 13 мая, никакой опасности для России этот пуск не представлял, сообщила 14 мая государственное информагентство «РИА Новости» со ссылкой на министерство обороны России (сайт российского оборонного ведомства такой информации не содержит).

По этим данным, ракета упала в 500 километрах от территории России, весь полет длился 23 минуты.

В 5:28 по местному времени в воскресенье (это 23:28 субботы по киевскому времени) Северная Корея провела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела около 800 километров и упала в Японском море на расстоянии около 400 километров к востоку от Корейского полуострова.

Белый дом обнародовал заявление, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп «не может себе представить, что Россия довольна» последними ракетными испытаниями Северной Кореи.

«С ракетой, которая упала так близко к российской территории, ближе к России, чем к Японии, президент не может себе представить, что Россия довольна», – говорится в заявлении Белого дома, который также призвал к «более жестким санкциям» к Пхеньяну.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили обеспокоенность из-за роста напряженности на Корейском полуострове после того, как Северная Корея 14 мая запустила баллистическую ракету. Об этом за кулисами визита Путина в Пекин заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Китай призвал к «сдержанности», предупредив об опасности эскалации напряженности в регионе.

Ядерная программа и баллистические испытания в КНДР запрещены ООН.