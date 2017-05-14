На раскопках в Херсонесе обнаружили античную усадьбу

На раскопках в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» археологи обнаружили уникальную античную усадьбу.

«Усадьба описана севастопольскими краеведами еще в 1926 году. С тех пор ее неоднократно упоминали в своих работах ученые, но археологические исследования здесь не проводились. В 2015 году мы обратили внимание на состояние памятника (здесь неоднократно орудовали грабители, оставившие многочисленные ямы), в рамках разведок собрали подъемный материал и приняли решение о проведении раскопок», – цитирует пресс-служба музея научного сотрудника отдела «Хора Херсонеса» Максима Тюрина

Как проинформировали в заповеднике, сюрпризом для исследователей стало обнаружение постройки круглой формы к северо-востоку от башни, за пределами усадьбы. Сооружение диаметром около 5 метров сохранилось на высоту до шести рядов кладки.

«Напластования насыщены фрагментами керамических изделий. Обычная находка в таком слое – фрагменты рельефных чаш производства малоазийских ионийских центров. Неожиданностью стало обнаружение фрагментов терракотового алтаря с изображением божеств: Аполлона играющего на кифаре и богини Гебы», – сообщили в пресс-службе, а также добавили, что работы на месте раскопок продолжаются.

В марте Московский патриархат в лице протоиерея Крымской и Симферопольской епархии Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».



Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.