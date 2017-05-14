В крымском поселке Первомайское анонсируют проведение велопробега

В крымском поселке Первомайское 16 мая планирую провести велопробег. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Старт в 9.30 час на площади Советской. Его участники проедут по главным улицам поселка и финишируют возле памятника Ленина. Велопробег не несет в себе соревновательного характера, он направлен исключительно на пропаганду здорового образа жизни и улучшение состояния экологии на планете. Участие в мероприятии могут принять все желающие», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, помимо велопробега проведут награждение любителей спорта в различных категориях.