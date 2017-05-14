Порошенко: «Искренне верю, что украинцы Крыма и Донбасса смогут поехать в Европу по «безвизу»

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве сообщил, что «искренне верит» – украинцы из Крыма и Донбасса смогут ездить в Европу по «безвизу».

«Я искренне верю, что они (крымчане и жители Донбасса – КР) смогут ездить в Европу по «безвизу». Сейчас этими преимуществами смогут воспользоваться временно перемещенные лица. Когда Крым и Донбасс вернут, когда украинский суверенитет будет возобновлен – им воспользуются остальные жители», – сказал президент Украины.

В Киеве 14 мая проходит пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко. Мероприятие приурочено к проведению Дней Европы и предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

В апреле послы Европейского союза приняли решение о визовой либерализации для Украины. А перед этим Европарламент на заседании поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.