Порошенко сообщил, что обсуждал с Путиным освобождение Сущенко и других украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным освобождения украинского журналиста Романа Сущенко и других украинцев. Об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции в Киеве 14 мая.

«Могу сказать, что моя последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников, в том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы», - сказал Порошенко.

По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.

Президент заверил, что «вся украинская власть будет делать все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть домой не только Романа, а всех, кто незаконно находится как в российских тюрьмах, так и в тюрьмах на оккупированной территории».

Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.