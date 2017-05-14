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Новости

Джамала о результатах «Евровидения-2017»: снова победила музыка

Джамала, архивное фото

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победитель «Евродвидения-2016» поздравила португальского исполнителя Сальвадора Собрала с победой на песенном конкурсе в этом году.

«Сальвадор Собрал! Португалия! Удивительный голос! Огромное спасибо! И снова победила музыка! Поздравления!» – написала Джамала на Фейсбуке.

После объявления победителя «Евровидения-2017» по традиции песенного конкурса Джамала вручила португальцу главную награду конкурса – Хрустальный микрофон.

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который проходил в Киеве, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois.

Сальвадор Собрал: нужно продолжать делать качественную музыку
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Он получил 758 баллов от зрителей и судей, существенно опередив болгарского конкурсанта Кристиана Костова. Это первая победа Португалии в этом шоу.

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