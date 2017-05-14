Российские полицейские 14 мая на митинге против планов «реновации» в Москве окружили оппозиционера Алексея Навального и вместе с семьей вывели его с акции.

В акции на проспекте Сахарова, по данным волонтеров независимого проекта «Белый счетчик», принимают участие свыше 20 тысяч человек. Организаторы митинга заявляют о 30 тысячах участников, полиция – о пяти.

Цель протеста – выступить против закона о сносе старых домов. По мнению активистов, закон нарушает Конституцию России, а именно право на частную собственность.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с президентом России Владимиром Путиным программу так называемой «реновации» – сноса пятиэтажных домов, которые в мэрии считают аварийными. Программа расселения вызвала недовольство многих жителей города.

Они опасаются, что жилье, которое будет предоставляться вместо снесенного, не будет равноценным.

Собянин уже выделил на «реновацию» почти 100 млрд рублей (44,8 млрд грн – КР). Власти российской столицы также разработали законопроект, который не позволит обжаловать снос дома в суде, если большинство жителей поддержат такое решение.

Этот законопроект рассматривает Госдума России, первое чтение документ прошел. Второе чтение Собянин призвал временно отложить. При этом он выразил уверенность, что закон будет принят.