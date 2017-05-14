В суд над Ганышем в понедельник вызывают Чубарова и Могилева – адвокат

Днепровский районный суд Киева по делу подозреваемого в госизмене крымского экс-депутата Василия Ганыша в понедельник, 15 мая, должен допросить свидетелей стороны обвинения – главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, экс-премьера Крыма Анатолия Могилева и других. Об этом сообщает адвокат Ганыша Андрей Руденко в своем обращении к СМИ.

«После изменения состава суда дело будет рассматриваться заново в новом составе. Это означает, что повторно будут допрошены свидетели, просмотрены видеоматериалы и изучены письменные доказательства. 15 мая 2017 года в 10:30 должен состояться допрос свидетелей стороны обвинения, а именно: Рефата Чубарова, Анатолия Могилева и других», – отметил защитник Ганыша.

Допрос Чубарова, Могилева и других свидетелей обвинения после изменения состава суда был назначен на 25 апреля 2017 года. Однако Днепровский районный суд Киева перенес заседание из-за неявки свидетелей – главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и экс-премьера Крыма Анатолия Могилева.

22 февраля 2017 года Высший совет правосудия Украины отстранил от выполнения обязанностей судью Александра Федюка, который возглавлял коллегию по делу Василия Ганыша. Причиной его увольнения стало то, что в период столкновений во время Евромайдана он принял решение об аресте двух участников протестов. Из-за этого Днепровский районный суд Киева 5 апреля начал заново рассматривать дело Василия Ганыша.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

Украинские следователи обвиняют Ганыша в том, что он присутствовал на голосовании за проведение «референдума» о статусе Крыма, и тем самым создавал на нем кворум, чем способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политику вменяется, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании российского парламента Крыма.

Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным в зале крымского парламента, кто проголосовал против проведения «референдума». По его мнению, обвинения в госизмене являются необоснованными.