Чубаров – Семене: еще не было такого, чтобы правда не победила

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил с Днем рождения преследуемого российскими властями крымского журналиста Николая Семену и выразил уверенность в том, что правда победит.

«Друг, такого еще не было, чтобы правда не победила. Так будет и в этот раз! Мои искренние поздравления по случаю дня Твоего рождения!» – написал Чубаров в Фейсбуке.

14 марта Николаю Семене исполняется 68 лет.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.