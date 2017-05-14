Европол: жертвами кибератаки стали компьютеры в 150 странах

Директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт заявил, что жертвами массовой кибератаки 12 мая стали около 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 странах, передает Reuters. По данным Европола, больше всего от атаки пострадали Великобритания и Россия.

Во всех случаях использовалась программа-вымогатель. Вирус попадает в компьютер и шифрует все файлы, после чего требует оплату разблокирования в цифровой валюте, биткойнах.

Уэйнрайт не исключает, что атаки могут продолжиться в понедельник, 15 мая, утром, когда люди придут на работу и включат компьютеры. Европол взаимодействует с правоохранительными ведомствами пострадавших стран для выявления злоумышленников.

Темп атак со стороны авторов вируса, который имеет несколько названий (в частности WannaCry) замедлился поздно вечером 12 мая – после того, как заблокированными оказались по крайней мере 100 тысяч компьютеров. Злоумышленники требовали от владельцев компьютеров заплатить от 300 до 600 долларов в виртуальной валюте биткойн, чтобы снова получить доступ к зашифрованным данным.

«Это поставлено на паузу, но это произойдет снова», – сказал информагентству Reuters руководитель по кибербезопасности фирмы Claroty Патрик Макбрайд.

Украина, а также Россия и Тайвань оказались среди серьезно пораженных новой разновидностью вируса, блокирующего доступ к файлам компьютера и требующего выкупа за разблокировку, сообщила вечером в пятницу компания компьютерной безопасности Avast.

В России в интернете и соцсетях сообщают о поражении, в частности, внутренних компьютерных сетей Министерства иностранных дел или компании мобильной связи «МегаФон», салоны которой поражены по всей России, а также о кибернападении на внутренние сети Министерства внутренних дел и Следственного комитета России. Официально эти сообщения не подтверждены.

Именно эта злонамеренная программа, названная WanaCrypt0r 2.0, поразила в пятницу и компьютерные системы во многих других странах, но в меньшей степени. Сообщалось, в частности, о выходе из строя компьютерных сетей медицинских организаций из состава Национальной системы здравоохранения в Великобритании или компании-гиганта в области связи Telefónica в Испании.

Специалисты по компьютерной безопасности советуют установить последние обновления операционных систем и защитных программ.