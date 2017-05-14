Принудительной эвакуации из зоны АТО не будет – Порошенко

Принудительной эвакуации граждан из зоны проведения антитеррористической операции не будет, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве 14 мая.

«Об эвакуации – никакой принудительной эвакуации не будет, только добровольная... Если мы убегаем от обстрелов, то дальность обстрелов систем залпового огня, имеющихся на вооружении у российских войск, превышает 130-140 километров, системы «Торнадо». Куда же эвакуировать?» – сказал Порошенко.

По его словам, во время событий в Авдеевке, когда из-за обстрелов пророссийских боевиков было приостановлено тепло- и электроснабжения города, по предложению о добровольной эвакуации вывезли только 126 детей, остальные – остались.

На момент начала боевых действий в Авдеевке жило около 35 тысяч человек. В начале года власти заявляли об около 16 тысячах человек, среди которых 2 тысячи – дети.

Начиная с 1 апреля в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины должно было начаться очередное перемирие, о чем ранее договорились участники переговоров Трехсторонней контактной группы. Однако обстрелы не прекратились, стороны конфликта обвинили в этом друг друга.