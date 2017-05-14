За квартал в Крыму выявили около полутысячи нарушений природоохранного законодательства

За первый квартал 2017 года в подконтрольном Кремлю Минприроды аннексированного Крыма выявили почти полсотни нарушений природоохранного законодательства. А общая сумма взысканных с нарушителей штрафов составила почти 1,7 млн рублей (756 тыс. грн – КР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сфере государственного экологического надзора за I квартал 2017 года Министерством проведено 811 контрольно-надзорных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований природоохранного законодательства, в ходе которых выявлено 483 нарушения. В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 174 постановления о назначении наказаний в виде штрафов на сумму 3 млн 423 тысяч 300 рублей (1,5 млн грн – КР). Общая сумма взысканных штрафов составила 1 млн 686 тысяч 649 рублей», – сказано в сообщении.

В ведомствез а указанный период выявили 85 ущербов на общую сумму около 3 млрд рублей (1,35 млрд грн – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».